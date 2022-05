Champions League: sarà il francese Clément Turpin ad arbitrare la finale

il 39nne Turpin arbitrerà la sua prima finale di Champions League, coadiuvato in sala VAR dagli italiani Irrati e Meli

Clément Turpin arbitrerà la prossima finale di Champions League tra Liverpool e Real Madrid. 39 anni, l’arbitro francese, internazionale dal 2010, sarà alla sua prima finale di Champions League, dopo essere stato quarto uomo nel 2018.

Ad assisterlo una terna tutta francese, Nicolas Danos, Cyril Gringore come assistenti e Benoît Bastien come quarto uomo. In sala VAR come assistenti presenti gli italiani Irrati e Meli.