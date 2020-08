Champions League, si torna alle semifinali con due nazioni: non accadeva dal 2013, sarà sfida tra Germania e Francia

Saranno Bayern Monaco, Lione, PSG e Lipsia le quattro semifinaliste di Champions League. Due paesi che si sfideranno nella top4 europea, un fatto che non accadeva dalla stagione 2012-2013.

In quell’anno ci furono due compagini spagnole e due tedesche: in finale a Wembley andò in scena il derby tedesco tra Borussia Dortmund e Bayern Monaco, con i bavaresi a conquistare la coppa. Chissà se ci sarà un altro derby in finale o sarà sfida a distanza Germania-Francia anche per la finalissima.