Champions, Setien: «Napoli, al ritorno sarà diverso…» – VIDEO

Quique Setien, tecnico del Barcellona, ha parlato in conferenza stampa del ritorno degli ottavi di Champions League contro il Napoli

Quique Setien, tecnico del Barcellona, ha parlato in conferenza stampa parlando del ritorno di Champions League contro il Napoli. Le sue parole.

«A tutti i club piacerebbe giocare con partite di andata e ritorno, ma le circostanze sono quelle che sono. La UEFA ha deciso che si deciderà tutto in gare secche e non possiamo che adattarci. Sono tante le realtà diverse che stiamo affrontando e dobbiamo affrontare anche questa. Mi aspetto che la sfida di ritorno al Napoli ce la faranno disputare qui a Barcellona, l’andata l’abbiamo giocata in trasferta con tanti tifosi che supportavano il Napoli e sarebbe diverso disputare il ritorno in campo neutro a porte chiuse».