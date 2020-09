Chelsea, Havertz ha lasciato il ritiro della Germania per volare a Londra

Kai Havertz è pronto a diventare un nuovo calciatore del Chelsea

Kai Havertz è pronto a diventare un nuovo calciatore del Chelsea. A confermare la trattativa anche il Bayer Leverkusen che, con un comunicato ufficiale, ha annunciato che il calciatore ha lasciato il ritiro della Germania per volare a Londra e trovare l’accordo con i Blues.

«Per chiarire le cose per un possibile trasferimento al Chelsea, Kai Havertz ha lasciato venerdì il ritiro di Stoccarda della nazionale di calcio tedesca. Questo è avvenuto dopo la consultazione tra Bayer 04 e la direzione della Federazione tedesca. “Ho parlato con Oliver Bierhoff e Löw negli ultimi giorni”, spiega Rudi Völler. Il direttore sportivo del Leverkusen sottolinea espressamente “la comprensione della DFB per la situazione particolare del giocatore e anche nostra come club. Siamo grati all’allenatore della nazionale che Kai possa ora sistemare le cose con il nostro supporto a Londra “, sottolinea Völler».