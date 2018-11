Chelsea, Kanté diventa il più pagato della storia: 13,5 milioni l’anno

Il centrocampista del Chelsea N’Golo Kanté ha rinnovato il contratto con i blues per i prossimi 5 anni ad una cifra record: 13,5 milioni

A volte il cuore, la grinta e la corsa hanno la meglio sui gol e la fama. Questo è sicuramente il caso di N’Golo Kanté. Il “motorino” del Chelsea ha rinnovato oggi con i blues per una cifra record: ben 13 milioni e mezzo di stipendio l’anno. Il francese ha prolungato il suo contratto di ben 5 anni, dopo l’arrivo dal Leicester nell’estate 2016. Kanté fu il grande protagonista della cavalcata delle Foxes al titolo e altrettanto uomo simbolo dello scudetto vinto dai blues con Antonio Conte. Ma a sorprendere non è solo la cifra, ma il fatto che il classe ’91 sarà il giocatore più pagato della storia del club londinese. Più di Didier Drogba trascinatore in Champions League, più dei pluridecorati Lampard e Terry, più del fenomeno Eden Hazard. Un vero e proprio premio per un calciatore che in campo mette davvero l’anima e che sarà pronto a farlo per il prossimo lustro.