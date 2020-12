Chelsea, Lampard: «Il k.o. sia da lezione ai giocatori» – VIDEO

Frank Lampard ha parlato in conferenza commentando la sconfitta del Chelsea sul campo del Wolverhampton. Queste le sue parole

SCONFITTA MERITATA – «Ovviamente giocando come abbiamo fatto oggi, mancano i livelli di qualità e di gestione gara che cerchiamo. Ci sono ancora tantissimi miglioramenti che deve fare questo gruppo, perciò non mi ritengo sorpreso. La mia esperienza in Premier mi dice che calando i propri standard come accaduto nelle ultime due gare, specialmente in trasferta, si possono perdere le gare. Una grande lezione per i giocatori».