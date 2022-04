Chelsea Lukaku, è finita: il belga aspetta e spera nell’Inter

Chelsea Lukaku è aria d’addio con il belga: l’attaccante non ha disputato una grande stagione e ora spera nell’Inter

Nel giorno di Inter Milan, gara di ritorno della semifinale di Coppa Italia, la Gazzetta dello Sport fa il punto su Romelu Lukaku del Chelsea. In tanti ricorderanno la ‘rissa’ con Ibra e in pochi invece si ricorderanno della sua stagione al Chelsea.

In Premier League il belga non ha fatto un gran campionato e l’aria di Londra potrebbe cambiare a fine stagione. Da capire con il cambio di proprietà cose succederà in casa Blues, ma l’addio sembra sempre più vicino. Lukaku spera e aspetta l’Inter, non così convinti di riportare a Milano il classe ’93.