Chelsea, no al taglio stipendi. La società: «Fate beneficenza»

Nessun taglio stipendi per i calciatori e lo staff del Chelsea. I Blues hanno diramato un comunicato ufficiale in cui la società ha chiarito la sua posizione rispetto all’iniziativa a cui hanno aderito diversi club di Premier League.

«Per il momento non ci saranno riduzioni degli stipendi e il consiglio ha chiesto ai giocatori di concentrarsi sul sostegno a cause caritatevoli. L’obiettivo è stato quello di trovare una intesa al fine di preservare il lavoro del personale, compensare i sostenitori e partecipare ad attività per buone cause. Siamo grati alla squadra per aver contribuito a sostenere il club nella sua comunità e nelle attività di beneficenza, in particolare attraverso #PlayersTogether che supporta il servizio sanitario nazionale».

The board of Chelsea Football Club would like to update our fans, our staff, our community and our other stakeholders of certain actions the club is taking during the coronavirus crisis…

— Chelsea FC – #StayHomeSaveLives (@ChelseaFC) April 25, 2020