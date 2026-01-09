Chelsea, il dramma della malattia dell’ex Musonda: «Mentre realizzo che mi restano solo pochi giorni, capisco anche di aver avuto tante persone al mio fianco»

Musonda parla della sua malattia: «Mentre realizzo che mi restano solo pochi giorni, capisco anche di aver avuto tante persone vicino»

L’ex centrocampista del Chelsea, Lamisha Musonda, ha pubblicato sui social una serie di post in cui parla apertamente delle sue condizioni di salute, lasciando intendere di stare attraversando un momento estremamente delicato. Le sue parole sui social hanno immediatamente scosso il mondo del calcio, attirando la vicinanza e il sostegno di molte stelle con cui ha condiviso parte della carriera. Il messaggio, profondamente toccante dell’ex talento delle giovanili del Chelsea che, a 33 anni, sta affrontando una grave malattia e versa in condizioni critiche.

PAROLE – «Mentre realizzo che mi restano solo pochi giorni, capisco anche di aver avuto tante persone al mio fianco, e custodirò per sempre quei ricordi. La vita è dura, ma il panorama è magnifico.

La vita è fatta di alti e bassi, e nessuno può davvero comprendere il dolore che si prova. Gli ultimi due anni sono stati particolarmente difficili e provanti per me. È con grande tristezza che vi annuncio che sto lottando per ritrovare la salute, motivo per cui sono stato assente dai social. Ho dovuto accettare la realtà: le mie condizioni sono critiche e ora sto combattendo per sopravvivere. Il vostro aiuto e le vostre preghiere sarebbero di grande conforto in questo momento. La mia famiglia ed io stiamo lottando, e non mi arrenderò fino al mio ultimo respiro. Come potete vedere, ho avuto la fortuna di vivere una giovinezza meravigliosa… e ho ancora così tanto da offrire. Ma ci sono così tante persone straordinarie che avrei voluto ringraziare di persona. Il pensiero di non poterlo fare mi spezza il cuore.

Vi voglio bene tutti.

Lamisha».

