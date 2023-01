Chelsea, prosegue la trattativa col Benfica per Enzo Fernandez

Il Chelsea sta cercando di raggiungere un accordo per Enzo Fernandez, centrocampista argentino di proprietà del Benfica

Secondo quanto riportato da diversi media britannici, Chelsea e Benfica non hanno ancora trovato l’accordo definitivo per il trasferimento di Enzo Fernandez. La squadra londinese ha infatti messo sul piatto 127 milioni di euro (7 in più della clausola), ma vorrebbe pagare in tre anni.

Il Benfica è invece deciso a richiedere il pagamento in un’unica soluzione e intende continuare ad utilizzare il centrocampista argentino fino a quando non sarà perfezionato l’eventuale trasferimento.