Chelsea, Rudiger: «Potevo andare via, ma è mancato il tempo»

Antonio Rudiger ha parlato della sua situazione al Chelsea

Antonio Rudiger, difensore tedesco del Chelsea, in una intervista a The Athletic ha parlato dell’ultima finestra di calciomercato quando sarebbe potuto andare via; con anche Roma e Milan sulle sue tracce.

«C’era la possibilità di andare via in prestito in modo da giocare con più regolarità ma alla fine questa opzione non si è avverata per vari motivi e per mancanza di tempo. La società non mi ha detto esplicitamente di trovare un nuovo club e che non rientrassi più nei loro piani. Ho rifiutato anche io un paio di soluzioni».