Il Chelsea ha salutato Pedro, ormai suo ex attaccante, sul proprio profilo Twitter. Il giocatore è infatti destinato ad andare a giocare nella Roma dopo cinque stagioni trascorse nel club londinese. Ecco le parole del Chelsea:

«Grazie di tutto».

Thanks for everything, @_Pedro17_! 💙

— Chelsea FC (@ChelseaFC) August 10, 2020