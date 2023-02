Chelsea, sconfitta nel derby e ora il futuro di Potter?

Il Chelsea continua a perdere e Potter resta sempre più a rischio, il derby perso contro il Tottenham è un altro segnale

Skipp e Kane mandano in estasi gli Spurs e fanno traballare come mai prima la panchina del tecnico dei blues. La società per il momento andrà avanti con l’allenatore arrivato dopo un ottimo avvio con il Brighton e la clausola pagata da Boehly per farlo arrivare a Londra.