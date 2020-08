Il Chelsea è pronto a chiudere il colpo Thiago Silva a parametro zero

Il Chelsea è pronto a far esplodere un altro colpo di mercato. Sarebbe ormai in chiusura, infatti, l’acquisto di Thiago Silva; in arrivo a parametro zero dopo la scadenza di contratto con il Psg.

Secondo quanto riportato da The Athletic, la firma del brasiliano sul contratto dovrebbe arrivare nella giornata di domani. Avventura inglese, quindi, per Thiago Silva dopo il Milan e il club parigino.