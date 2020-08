Chelsea, ufficiale l’ingaggio di Thiago Silva: contratto annuale – FOTO

Thiago Silva è ufficialmente un nuovo calciatore del Chelsea. Il difensore brasiliano ha firmato un contratto annuale con opzione per il secondo e guadagnerà ben dieci milioni annui.

Il giocatore si è svincolato dal Paris Saint-Germain dopo otto stagioni con la maglia del club parigino. Dopo l’esperienza italiana al Milan e quella francese, Thiago Silva è ora pronto per una nuova avventura in Inghilterra.

Done deal! 🙌 Welcome to Chelsea, @TSilva3! #OhhThiagoSilva

— Chelsea FC (@ChelseaFC) August 28, 2020