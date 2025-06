Cherki, dove andrà a giocare il fuoriclasse del Lione? L’attaccante chiarisce le offerte che sono arrivate

Rayan Cherki lascerà il Lione, ma dove andrà a finire il fuoriclasse algerino? Queste dichiarazioni potrebbero essere una sentenza

La prima convocazione in Nazionale è un’emozione che non si dimentica facilmente. Per Rayan Cherki, giovane talento francese di 21 anni, questo traguardo è arrivato con la selezione maggiore della Francia guidata da Didier Deschamps. Ma nonostante la maglia dei Bleus, il percorso che lo ha portato a questo momento non è stato lineare, e le sue origini lo avevano reso un possibile nome anche per altre nazionali, come Algeria e Italia.

Cherki, infatti, ha radici familiari che lo collegano a entrambi i Paesi, e per anni è stato visto come un giocatore potenzialmente eleggibile per più federazioni. Tuttavia, il fantasista in uscita dall’Olympique Lione ha fatto la sua scelta: ha scelto la Francia e lo ha raccontato in un’intervista a L’Équipe, facendo chiarezza sul suo percorso e smentendo qualsiasi trattativa concreta con altri Paesi.

«Per essere franco e sincero, non ho mai avuto contatti ufficiali con nessuna delle due selezioni», ha spiegato Cherki. «Prima che iniziassi la mia carriera, nel 2019, mio padre ha incrociato Djamel Belmadi, il CT dell’Algeria, tramite un amico comune, durante un suo passaggio a Lione», ha raccontato.

Un episodio isolato, che non ha mai avuto un seguito concreto. Cherki ha infatti ribadito che da quel momento in poi nessuno si è fatto avanti seriamente per coinvolgerlo in un progetto alternativo alla Nazionale francese. «Le uniche persone che me ne hanno parlato sono stati due o tre giocatori che conosco personalmente, e qualche settimana fa un preparatore atletico della nazionale algerina, Paolo Rongoni, che avevo conosciuto a Lione», ha aggiunto.

Ma contatti ufficiali sul mercato? Nessuno. «Non ho mai parlato con un commissario tecnico né con il presidente di un’altra federazione. Nessuno ha mai provato nemmeno a contattarmi», ha sottolineato il giocatore, spegnendo definitivamente ogni voce su un possibile futuro con una selezione diversa da quella francese.

Nel frattempo, Cherki sta vivendo anche un momento di transizione a livello di club. Dopo aver detto addio al Lione e all’allenatore Paulo Fonseca, il classe 2003 è alla ricerca di una nuova destinazione per il prosieguo della sua carriera. Le sue prestazioni con l’OL, condite da giocate tecniche di alto livello e da un grande potenziale ancora in parte inespresso, lo hanno reso uno dei giovani più interessanti del panorama europeo.

Su di lui si è mosso concretamente il Manchester City, club che avrebbe già espresso un forte interesse e che potrebbe garantirgli un contesto ideale per crescere ulteriormente, sotto la guida di un tecnico come Pep Guardiola. I Citizens sembrano in vantaggio rispetto alla concorrenza, ma la trattativa è ancora aperta e il futuro di Cherki è tutto da scrivere.

Per ora, però, il giovane talento francese è concentrato sulla sua nuova avventura con la Nazionale. Con la maglia dei Bleus sulle spalle e la voglia di dimostrare il suo valore, Cherki si prepara a voltare pagina, consapevole delle scelte fatte e delle opportunità che lo attendono.