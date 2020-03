Chiellini «Ho ancora un paio di sfide di fronte a me. Vorrei vincere la Champions»

Giorgio Chiellini si racconta: ecco le parole del capitano bianconero che parla della sua carriera e della sua vita

Giorgio Chiellini si racconta ai microfoni di Juventus TV nel format “Players on the road”: ecco le parole del capitano bianconero che parla della sua carriera e della sua vita in generale.

OBIETTIVI – «Vorrei vincere la stella di scudetti e possibilmente anche la Champions e l’Europeo. Se capiterà sarò contento, se non sarò contento lo stesso. L’importante è dare il massimo per non avere rimpianti. Poi potessi rigiocherei tante partite, perché magari ho fatto degli errori. Ma fa parte della vita».

FUTURO – «Ho ancora un paio di anni per godermi le ultime sfide. Ho vissuto questo infortunio come una sfida, per poter dimostrare di poter fare ancora tanto e per potermi godere gli ultimi momenti di questa carriera. Così come è successo negli ultimi anni: ho raggiunto obiettivi incredibili. Come le 500 partite e la fascia alla Juve, le 100 partite e la fascia della Nazionale. Poi le partite ogni 100 della Juve sono sempre state speciali per qualche motivo. Prima dell’Atletico dissi: “Non è un caso che è la 500”».