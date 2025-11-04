Chiellini ha parlato prima di Juventus Sporting: «Spalletti può aprire un nuovo ciclo, Vlahovic pensa solo alla Juve»

Chiellini ha parlato prima di Juventus Sporting. Il dirigente bianconero ai microfoni di Sky, ha analizzato con queste parole il match di questa sera

Giorgio Chiellini ha rilasciato delle dichiarazioni prima della sfida di Champions League tra Juventus e Sporting Lisbona, rispondendo alle domande su diversi temi, tra cui la sua nuova carica in FIGC, l’andamento della squadra sotto la guida di Spalletti e il futuro di Vlahovic.

SUL RUOLO IN FIGC – «Ho ereditato il ruolo di Calvo, spero di proseguire e di riuscire a fare qualcosa e di capire come aiutare grazie ad esperienze diverse da chi è vicino a me».

COSA HA CAMBIATO SPALLETTI – «Sta cercando di portare la sua esperienza evitando cambi drastici. Si è adattato a quello che la squadra ha fatto in questi mesi ma già qualche spunto lo sta mostrando. Abbiamo fatto un po’ fatica nelle prime partite, oggi sarebbe importante fare i tre punti per un percorso importante in Champions».

RINNOVO VLAHOVIC – «È da inizio anno che vi dico che Dusan sta pensando solo alla Juve. Penso che a tempo debito ci sarà tempo. La porta non è chiusa da nessuna dalle parti ma da ambo le parti c’è la volontà di metterci a sedere».

SUL MISTER – «Anche in passato si volevano creare nuovi cicli. Penso che Luciano abbia l’esperienza e lo status per creare un ciclo. La volontà di entrambe le parti è quella di creare un ciclo per far tornare la Juve a competere dove ha sempre combattuto. L’impatto è stato ottimo, speriamo anche oggi di proseguire. È ancora tutto in ballo e tutti pensiamo che possa essere la persona giusta per aprire un nuovo ciclo».

RUOLO ALLA JUVE – «Cercherò di fare il mio meglio per dare una mano in tutti gli ambiti della Juve».