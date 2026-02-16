Chiesa, altra occasione sprecata: tifosi delusi e addio sempre più vicino! Gattuso valuta per i playoff

Federico Chiesa non decolla: Liverpool e tifosi si allontanano, adesso il ct degli azzurri Gattuso resta dubbioso per i playoff

Federico Chiesa ha collezionato la sua quinta presenza da titolare in stagione nella sfida di FA Cup vinta 3-0 dal Liverpool contro il Brighton. L’ex Fiorentina e Juventus era già partito dal primo minuto in Premier League contro il Wolverhampton, in due gare di Coppa di Lega e nel match di FA Cup contro il Barnsley. Anche stavolta, però, non è riuscito a lasciare il segno, perdendo un’altra occasione per convincere Arne Slot, che continua a considerarlo una seconda o terza scelta nelle rotazioni.

Con i 77 minuti giocati sabato, Chiesa ha superato quota 630 minuti stagionali, un bottino modesto che difficilmente crescerà nelle prossime settimane. Schierato da falso nove, ha lavorato molto per la squadra ma senza incidere sotto porta, alimentando le critiche di una parte dei tifosi che speravano in un segnale forte per rimettere in discussione le gerarchie. La sensazione è che da qui a fine stagione il suo ruolo resterà marginale, con un addio ormai scontato a giugno. Il Liverpool, che a gennaio aveva rifiutato offerte per mancanza di alternative, in estate lo metterà sul mercato con una valutazione tra i 15 e i 20 milioni di euro, a cui si aggiunge un ingaggio da 7,5 milioni annui. L’ipotesi di un ritorno in Italia resta la più concreta, ma dipenderà dal progetto tecnico e dalla volontà del giocatore di tornare protagonista.

Resta da capire quale sarà il suo futuro anche in chiave Nazionale. La cena londinese con il ct Gennaro Gattuso e gli altri italiani della Premier non garantisce la convocazione per i playoff contro Irlanda del Nord e, in caso di passaggio, contro Galles o Bosnia. Gattuso valuterà Chiesa come tutti gli altri, senza preclusioni né ripicche per i “no” di ottobre e novembre. Se l’attaccante darà disponibilità, toccherà al ct stabilire se potrà essere utile. Un Chiesa ritrovato, fisicamente e mentalmente, rappresenterebbe comunque un valore aggiunto per l’Italia.