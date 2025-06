Chiesa, addio vicino alla Premier? Non solo il ritorno in Serie A ma c’è anche Liga nel suo futuro! Le ultimissime

Chiesa, addio a un passo alla Premier? Non solo il ritorno in Italia ma c’è Liga nel suo futuro! Le ultimissime sul giocatore italiano

Federico Chiesa potrebbe sorprendere tutti con una nuova destinazione: secondo El Correo de Andalucía, l’esterno del Liverpool starebbe seriamente valutando il trasferimento al Real Betis per rilanciare una carriera rallentata dagli infortuni e da un’esperienza poco brillante in Premier League. Dopo la rottura del crociato nel 2022, Chiesa non è più riuscito a ritrovare lo smalto dei tempi juventini. Passato al Liverpool nel 2023 per 12 milioni più bonus, ha collezionato solo 14 presenze e 466 minuti nell’ultima stagione, con 2 gol e 2 assist. Numeri ben lontani da quelli registrati alla Juventus, dove era stato protagonista.

Il Betis, che potrebbe perdere Antony, lo considera un profilo interessante. Chiesa, dal canto suo, vede nella Liga e nel progetto di Pellegrini un’opportunità concreta per ritrovare continuità e visibilità. La formula più probabile per l’operazione sarebbe un prestito con opzione di riscatto, ma resta da capire la disponibilità del Liverpool ad aprire alla cessione.