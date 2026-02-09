Chiesa, il Liverpool apre alla cessione e indica il prezzo! Con una favorita in pole position…

Chiesa: il Liverpool apre alla cessione dell’ex esterno di Fiorentina e Juve e indica il prezzo! Con una favorita davanti a tutte

Federico Chiesa potrebbe essere vicino al ritorno in Serie A. L’esterno italiano continua a trovare pochissimo spazio al Liverpool e, secondo le indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra, il club avrebbe ormai deciso di metterlo sul mercato a fine stagione. I reds avrebbero anche fissato una valutazione chiara, segnalando alle squadre italiane che l’occasione è concreta.

Il desiderio del giocatore è quello di tornare a essere protagonista con continuità, e il campionato italiano rappresenta la destinazione più naturale. Chiesa è stato più volte accostato alla Juventus, con cui ha vissuto anni importanti, ma anche Roma e Napoli restano alla finestra. Il classe ’97 sarebbe disposto perfino a ridursi l’ingaggio, attualmente intorno ai 7 milioni di euro, pur di rientrare nel calcio italiano.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Il Liverpool, dopo aver respinto vari tentativi di prestito durante il mercato invernale, sembra ora orientato a una cessione definitiva. Secondo il portale inglese CaughtOffside, la richiesta economica si aggira tra i 25 e i 30 milioni di euro, una cifra considerata abbordabile dalle big italiane, soprattutto alla luce del valore tecnico del giocatore e del suo potenziale impatto in Serie A.

Le opzioni sul tavolo restano diverse. La Juventus appare la squadra più vicina, forte del legame costruito negli anni e del ricordo positivo lasciato dal giocatore. Tuttavia, Roma e Napoli continuano a monitorare la situazione: sia Gasperini sia Conte vedrebbero di buon occhio l’arrivo di un esterno con le qualità di Chiesa, pronti a inserirlo al centro dei rispettivi progetti tecnici.