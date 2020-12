Chiesa esulterebbe in caso di gol alla Fiorentina? La Gazzetta: «Più no che sì…»

La Juve Fiorentina di Federico Chiesa: l’esterno classe 1997 avrà gli occhi puntati addosso e in caso di gol esulterebbe?

Juve-Fiorentina sarà una partita davvero molto speciale per Federico Chiesa, cresciuto e sbocciato calcisticamente in viola prima del trasferimento, di appena qualche mese fa, a Torino.

Gazzetta si concentra sulla “sua” partita: «Se proprio dovessimo trovare un aspetto positivo in questa tristissima assenza di pubblico, non ci sarebbero dubbi: nessuno sente la mancanza di insulti e cori offensivi. E così, questa sera, nel settore ospiti dell’Allianz Stadium, non ci saranno “accoglienze particolari” per Federico Chiesa. Probabilmente (vogliamo sperarlo) non ce ne sarebbero state nemmeno con il passionale pubblico viola presente, ma considerando le recenti offese al fratello Lorenzo («Famiglia di mercenari, accidenti a tuo babbo e tuo fratello… », così i “leoni da tastiera” quando, a ottobre, passò all Juventus), diventa difficile mettere la mano sul fuoco sull’eventualità opposta. Stasera Chiesa proverà a battere i sentimenti. Ok, arriviamo al dunque: esulterebbe in caso di gol? Più no che sì, dipenderà anche dal momento».