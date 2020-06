Chiesa Inter, in caso di addio di Lautaro pronta la sfida alla Juve per il viola

Se Lautaro Martinez dovesse lasciare Milano, l’Inter si fionderebbe su Federico Chiesa sul quale c’è anche la Juventus

Nuovo duello di mercato tra Inter e Juve all’orizzonte? Probabilmente sì. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, il club nerazzurro avrebbe messo Federico Chiesa nel suo mirino in caso di cessione di Lautaro Martinez.

Per arrivare al gioiello della Fiorentina servono 70 milioni di euro. Ecco perché un affondo dell’Inter è pensabile solo in caso di addio di Lautaro. L’Inter è attenta, ma a due condizioni: che la cifra si abbassi, magari anche con l’inserimento di contropartite. E che non si scateni un’asta con la Juventus, che per la verità sul giocatore si è mossa già dall’anno scorso ma con la Fiorentina non ha ancora avuto modo di trovare l’incastro giusto. Sul calciatore è attivo anche il Manchester United, peraltro. Ma Chiesa avrebbe manifestato l’intenzione di voler comunque restare in Italia, a maggior ragione in un anno che lo porterà dritto all’Europeo.

Inoltre Chiesa all’Inter vale due grossi sì. Il primo perchè l’esterno viola si andrebbe ad aggiungere alla colonia di forti giovani italiani (Sensi, Barella, forse Tonali). Il secondo è per Conte, che con Chiesa si porterebbe in casa un partner di Lukaku ma pure all’occorrenza un calciatore da schierare in fascia, o ancor di più da impiegare in un eventuale cambio di sistema verso il 3-4-3 (o 3-4-2-1) stile Chelsea.