Chiesa Juve, si continua a lavorare ma c’è un grande ostacolo

La Juventus insiste per Federico Chiesa ma al momento la mancata cessione di Douglas Costa blocca l’affare con la Fiorentina

Federico Chiesa–Juve: passi in avanti nella trattativa ma c’è un grande ostacolo: la Juventus deve cedere Douglas Costa, per esigenze di bilancio e anche di numero di giocatori in organico. Secondo Tuttosport però al momento l’interesse per il brasiliano da parte di Wolverhampton e Manchester United non si è ancora concretizzato.

Un’offerta da 50-55 milioni, con una formula relativamente creativa, potrebbe portare alla chiusura della trattativa per Chiesa entro il 5 ottobre. Per presentare un’offerta del genere, però la Juve deve prima far cassa. E al momento Douglas ‘blocca’ l’eventuale arrivo di Chiesa.