La Juventus studia la strategia per arrivare a Federico Chiesa: la Fiorentina apre al prestito con obbligo di riscatto

La Juventus sta pianificando la strategia di mercato per arrivare a Federico Chiesa. Nelle ultime ore c’è stata un’apertura da parte della Fiorentina al prestito oneroso con obbligo di riscatto.

Come riportato da Sky Sport, non sussiste ancora alcuna trattativa per l’esterno italiano. Sono in corso valutazioni in casa bianconera.