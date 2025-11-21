Chiesa Napoli, Conte insiste per avere l’ex Juventus a gennaio. La posizione del giocatore del Liverpool

Chiesa Napoli, il giocatore si è detto disponibile al trasferimento alla corte di Conte. Ecco i dettagli della possibile trattativa

Il tema “Chiesa Napoli” torna con forza al centro delle discussioni di mercato, mentre il direttore sportivo Giovanni Manna è già al lavoro per preparare al meglio la sessione di gennaio. Il Napoli vuole intervenire in modo deciso per rinforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte, soprattutto in un reparto offensivo che, finora, non ha dato tutte le garanzie richieste dal tecnico salentino. Sono diversi i nomi monitorati, ma uno spicca con particolare insistenza.

Federico Chiesa resta infatti il principale obiettivo per potenziare l’attacco azzurro. La pista Chiesa Napoli è considerata una delle più calde in vista della riapertura del mercato, con il club che valuta seriamente l’idea di affondare il colpo qualora si presentassero le condizioni ideali. L’esterno offensivo ha caratteristiche tecniche e fisiche che si sposerebbero perfettamente con il sistema di gioco di Conte, soprattutto sulla corsia sinistra, dove il Napoli non ha ancora trovato un sostituto all’altezza di Kvaratskhelia nei momenti in cui il georgiano non è disponibile o ha bisogno di rifiatare.

Le alternative presenti in rosa, infatti, non hanno convinto completamente. Noa Lang non è riuscito a imporsi con continuità, mentre David Neres, pur avendo avuto delle chance, non ha inciso quando schierato nel ruolo che un tempo era monopolio del talento georgiano. È proprio questa mancanza di certezze a spingere il club a valutare con attenzione un investimento importante.

Sul fronte tecnico, Antonio Conte avrebbe già espresso da tempo il suo gradimento per Chiesa. L’allenatore apprezza la sua duttilità, la capacità di saltare l’uomo e soprattutto quella grinta che rappresenta un marchio di fabbrica del giocatore. Un profilo ritenuto ideale per aumentare la qualità e l’imprevedibilità del reparto offensivo.

Un altro elemento che alimenta l’interesse attorno all’asse Chiesa Napoli è la presunta disponibilità del calciatore a valutare un trasferimento in Campania. Secondo quanto emerso, l’esterno vedrebbe di buon occhio la possibilità di mettersi in gioco in un ambiente ambizioso, guidato da un tecnico che potrebbe valorizzare al massimo le sue caratteristiche.

Restano ovviamente da chiarire diversi fattori, a partire dalle condizioni economiche dell’eventuale operazione e dalle decisioni del club proprietario del cartellino. Tuttavia, la sensazione è che il Napoli voglia fare sul serio. E se gennaio porterà davvero Chiesa in maglia azzurra, lo scopriremo nelle prossime settimane. Una cosa è certa: il dossier “Chiesa Napoli” sarà uno dei più seguiti del mercato invernale.