Chievo-Atalanta 0-0: risultato e cronaca in diretta live – Serie A 2018/2019

Chievo-Atalanta, 9ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Chievo e Atalanta scenderanno in campo alle ore 15 per il match del Bentegodi. La sfida del pomeriggio è a tutti gli effetti una sfida salvezza in quanto le due squadre sono implicate nella parte bassa della classifica. Il Chievo è infatti fermo a -1 e arriva da 4 sconfitte di fila, mentre l’Atalanta è incredibilmente al quartultimo posto con soli 6 punti solo 8 partite. I nerazzurri non vincono dalla prima partita di campionato contro il Frosinone per 4-0 e non hanno ancora vinto in trasferta (2 sconfitte e due pareggi). I clivensi sono invece una delle due squadre (insieme al Frosinone) ad a non aver ancora vinto in casa (3 sconfitte e un pareggio). In caso di vittoria del Chievo, per l’Atalanta la situazione si farebbe davvero preoccupante. Una situazione che nessuno avrebbe previsto quest’estate.

Chievo-Atalanta: tabellino

MARCATORI:

CHIEVO (3-4-2-1): Sorrentino; Bani, Rossettini, Barba; Depaoli, Rigoni, Radovanovic, Jaroszynski; Birsa, Pucciarelli; Stepinski. Allenatore: Gian Piero Ventura

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Mancini; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Ilicic; Barrow, Gomez. Allenatore: Gian Piero Gasperini

ARBITRO: Rocchi di Firenze

NOTE: Ammonito Barba (C)

Chievo-Atalanta: diretta live e sintesi

17′ – OCCASIONE GOL ATALANTA! Hateboer si fa trovare davanti a Sorrentino che para un gol già fatto!

15′ – Il gol viene annullato: decisione confermata

13′ – Var Review in corso

13′ – GOL ANNULLATO ALL’ATALANTA! Fuorigioco di Ilicic su una bella azione dei bergamaschi

11′ – De Roon riceve un ottimo assist e lascia partire un bel tiro dal limite dell’area: finisce sopra la traversa

6′ – Seconda conclusione di Gomez, ma il pallone finisce ben oltre

5′ – E arriva il primo corner della partita: sarà il Chievo a battere

4′ – Dopo 4 minuti arriva già la prima ammonizione della partita: giallo per Barba del Chievo

3′ – Gomez manca il bersaglio! Dopo aver raccolto un bel passaggio in area, trova lo spazio per il tiro, ma calcia malamente. Il pallone va oltre la traversa: sarà rimessa dal fondo

1′ – Si parte! Inizia la sfida del Bentegodi

Chievo-Atalanta: formazioni ufficiali

Ecco le formazioni ufficiali di Chievo–Atalanta! Due le novità per Gian Piero Ventura che conferma la difesa della vigilia, ma cambia qualcosa a centrocampo e in attacco dove saranno presenti Jaroszynski e Pucciarelli rispettivamente al posto di Hetemaj e Meggiorini. Dall’altra parte qualche novità nell’Atalanta dove in attacco non ci saranno Pasalic e Zapata. Al loro posto Ilicic e Barrow che affiancherà Gomez in attacco. A centrocampo Hateboer vince il ballottaggio con Castagne. Presente anche Gosens a fianco a De Roon e Freuler. CHIEVO (3-4-2-1): Sorrentino; Bani, Rossettini, Barba; Depaoli, Rigoni, Radovanovic, Jaroszynski; Birsa, Pucciarelli; Stepinski. Allenatore: Ventura ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Mancini; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Ilicic; Barrow, Gomez. Allenatore: Gasperini https://twitter.com/Atalanta_BC/status/1053984220174016512 https://twitter.com/ACChievoVerona/status/1053983872373927936

Chievo-Atalanta: probabili formazioni e pre-partita

Quest’oggi il Chievo scenderà in campo con la prima formazione del neo-allenatore Ventura che ha preso il posto dell’esonerato D’Anna. L’ex Ct della Nazionale per questa sfida opterà per il precedente modulo 4-3-2-1 e non per il suo marchio di fabbrica 3-5-2. Ventura dovrà fare i conti con alcuni problemi di formazione a causa degli infortunati Giaccherini, Tomovic, Cacciatore e Djordjevic. Gli unici dubbi riguardano il reparto avanzato dove Meggiorini si gioca il posto con Pellissier e Pucciarelli, ed Hetemaj con Jaroszynski. CHIEVO (4-3-1-2): Sorrentino; Depaoli, Rossettini, Bani, Barba; Rigoni, Radovanovic, Hetemaj; Birsa; Meggiorini, Stepinski. Allenatore: Gian Piero Ventura Gasperini cercherà di portare a casa dei punti fondamentali per la classifica. Per questo motivo scenderà in campo con un tridente d’attacco composto da Pasalic e Gomez dietro all’unica punta Zapata che ha recuperato da un lieve affaticamento muscolare. In difesa non ci sarà Masiello, al suo posto Mancini. Diversi i dubbi per Gasperini sia in attacco tra Pasalic–Rigoni ed Ilicic, che a centrocampo dove Hateboer e Castagne si giocano il posto con Gosens e Adnan. ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino, Mancini; Hateboer, De Roon, Freuler, Castagne; Pasalic, Gomez; Zapata. Allenatore: Gian Piero Gasperini

Chievo-Atalanta: i precedenti del match

Chievo e Atalanta si sono incontrate per 15 volte al Bentegodi nel corso della loro storia. Tra Serie A e Coppa Italia i clivensi sono in vantaggio sui bergamaschi per 5 vittorie a 2, ma sono i pareggi a farne da padrone: ben 8. Il primo incontro ufficiale è relativo al 25 agosto del 1999 quando in Coppa Italia, la partita terminò per 0-0. Mentre l’anno scorso, la partita è finita per 1-1. In generale l’Atalanta ha vinto due volte negli ultimi 5 anni: nel 2013 per 1-0, e nel 2017 per 4-1.

Chievo-Atalanta: l’arbitro del match

Gianluca Rocchi sarà l’arbitro chiamato a dirigere la sfida tra Chievo e Atalanta di oggi pomeriggio. Per il direttore di gara di Firenze si tratta della quarta gara di Serie A di quest’anno dopo Sassuolo-Genoa, Cagliari-Sampdoria e Roma-Lazio. Il fischietto toscano sarà affiancato da Dario Cecconi di Empoli e Christian Rossi di La Spezia. Al quarto uomo troviamo Antonio Rapuano della sezione di Rimini, mentre al VAR e all’AVAR ci saranno Fabrizio Pasqua della sezione di Tivoli e Riccardo Mondin della sezione di Schio. Il Chievo ha già incontrato Rocchi in ben 21 occasioni con un totale decisamente positivo che vede 13 vittorie, un pareggio e 7 sconfitte. L’Atalanta, invece, ha incontrato l’arbitro toscano in 19 partite per un totale di 6 vittorie, 4 pareggi e 9 sconfitte.

Chievo-Atalanta Streaming: dove vederla in tv

Chievo-Atalanta sarà trasmessa a partire dalle ore 15 in diretta streaming per pc, smartphone, tablet, smart tv e console su tutti i device compatibili tramite app DAZN, gratuitamente per gli abbonati Mediaset Premium e a pagamento per quelli Sky Sport (anche in tv attraverso decoder Sky Q per tutti coloro che hanno acquistato il ticket aggiuntivo), ma sempre tramite app DAZN. Ecco una lista dei siti per vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.