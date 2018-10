Chievo-Atalanta highlights e gol: le azioni salienti del match valido per la nona giornata di Serie A Tim

Chievo ed Atalanta si sfidano nella nona giornata di Serie A Tim 2018/2019. Le squadre sono entrambe reduci da una sconfitta, con i nerazzurri caduti contro la Sampdoria ed i clivensi battuti dal Milan. L’ennesimo stop in casa Chievo ha portato all’esonero di D’Anna per il ritorno in panchina di Giampiero Ventura. L’ex CT azzurro deve compiere il miracolo salvezza ed eredita una squadra ultima con un -1 in classifica. La squadra di Gasperini è al momento lontana dalle aspettative e dista un solo punto dalla zona retrocessione. Al momento è una sfida salvezza che vede favorita la Dea bergamasca, i 5 precedenti sorridono quindi ai lombardi con quattro vittorie ed un pareggio. Al Bentegodi dirige la gara l’internazionale Gianluca Rocchi. L’arbitro 45enne di Firenze è tra i più severi in circolazione, avendo in otto gare estratto ben 33 cartellini gialli e due rossi diretti. si tratta di un fischietto che non lascia correre.

CHIEVO-ATALANTA 0-1 – Sblocca il match De Roon! Azione insistita dell’Atalanta, la palla vaga al limite dell’area e irrompe il centrocampista insaccando con un rasoterra

CHIEVO-ATALANTA 0-2 – Raddoppio di Ilicic! Lo sloveno controlla palla sulla trequarti, si gira indisturbato e lascia partire una sassata letale per Sorrentino dai 25 metri

CHIEVO-ATALANTA 0-3 – Ilicic segna una doppietta! Giunta palla dalla sinistra, lo sloveno si avvicina alla trequarti avversaria e scarica un sinistro imprendibile per Sorrentino

CHIEVO-ATALANTA 0-4 – Arriva la tripletta personale per Ilicic! Lo sloveno devia facilmente in rete dopo il cross dalla sinistra di Gosens!

CHIEVO-ATALANTA 0-5 – Pokerissimo Atalanta con Gosens! L’esterno di Gasperini segna con un bel mancino che si insacca alle spalle di Sorrentino

CHIEVO-ATALANTA 1-5 – Il Chievo accorcia le distanze con Birsa su rigore!

