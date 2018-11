Due episodi da moviola in Chievo-Bologna, che in un caso hanno portato anche all’intervento del VAR per la convalida del gol di Santander

Sono tre le gare di scena in questa domenica di campionato, ma alla fine dei primi tempi solo una ha regalato episodi da moviola. Si tratta di Chievo-Bologna, match che vede la formazione clivense di Giampiero Ventura in vantaggio per 2-1 sugli uomini di Pippo Inzaghi.

Il primo episodio avviene al minuto 3′, con la rete di testa di Santander annullata per fuorigioco che porta all’intervento del VAR. La dinamica è di difficile interpretazione e dopo un’attenta analisi viene assegnato il gol al Bologna. In effetti, la posizione del giocatore rossoblu è sanata dal tocco all’indietro volontario di Bani. Gol dunque regolare.

Il secondo è il calcio di rigore assegnato al Chievo al minuto 18′. Orsato sanziona senza esitazione l’intervento di braccio di Calabresi sul tiro di Kiyne e assegna il penalty. Dal dischetto, Meggiorini rimette la sfida in parità.