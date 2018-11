Chievo-Bologna: formazioni ufficiali e partita in diretta live

Chievo-Bologna, 12ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Altra sfida salvezza in questa domenica di campionato. Interessante l’incrocio tra Empoli–Udinese e Chievo–Bologna che potrebbe ridisegnare la classifica attuale. Il Chievo di Ventura non riesce ancora a brillare e quest’oggi va alla ricerca della prima vittoria in questo campionato. In caso di successo, i clivensi andrebbero a 2 punti in classifica avvicinandosi pian piano proprio al Bologna che attualmente è quart’ultimo con 9 punti. Se dovesse invece vincere il Bologna, gli emiliani si toglierebbero dalle acque torbide della retrocessione.

Chievo-Bologna: diretta live e sintesi

Chievo-Bologna: formazioni ufficiali

Chievo-Bologna: probabili formazioni e pre-partita

CHIEVO (3-4-2-1): Sorrentino; Bani, Rossettini, Barba; Depaoli, Radovanovic, Hetemaj, Kiyine; Birsa, Giaccherini; Stepinski. Allenatore: Ventura

BOLOGNA (3-5-2): Skorupski; Calabresi, Gonzalez, Helander; Mbaye, Dzemaili, Pulgar, Svanberg, Krejci; Palacio, Santander. Allenatore: F. Inzaghi

Chievo-Bologna Streaming: dove vederla in tv

Chievo-Bologna sarà trasmessa a partire dalle ore 15 in diretta tv satellitare sulle frequenze di Sky Calcio 3 (canale 253 dello Sky Box, anche in HD), oltre che in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile tramite app Sky Go o, per gli abbonati, su NOW TV.