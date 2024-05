Calciomercato Torino, Tuttosport rilancia: ecco i cinque candidati per il dopo Juric

Il calciomercato Torino passa dal dopo Juric, da Italiano a Palladino, ecco i cinque allenatori candidati sulla panchina granata

Il conto alla rovescia sta per concludersi. Cinque partite appena ci separano dal naturale termine del campionato e con esso, dal sempre più presumibile capolinea dell’avventura di Ivan Juric sulla panchina del Torino. Il tecnico croato è infatti giunto al suo terzo anno affrontato tra le mura del capoluogo piemontese e con ogni probabilità – quando l’arbitro decreterà la fine di Atalanta-Torino (ultima apparizione del calendario granata) – anch’egli saluterà per sempre la urbes sabauda.

Che i rapporti tra società e l’ex stratega del Verona non fossero più così idilliaci lo si era compreso da tempo. Tanto è vero che mai sono stati effettivamente intavolati discorsi concreti per un potenziale rinnovo di contratto dell’allenatore di Spalato. Il mancato obiettivo europeo (sempre più un sogno che una reale ambizione dalle parti del Filadelfia ormai) pesa come un macigno sul curriculum del tecnico. Le tensioni con Presidente e club, non sono altro che dei corollari che delimitano un quadro dove la permanenza di Juric al Torino sembra sempre più distante.

Come naturale che sia sulla sponda granata del Po si è quindi inaugurato un toto-nomi per comprendere il profilo del papabile futuro allenatore dei piemontesi. A fare chiarezza ci ha in tal senso pensato Tuttosport stamane. Nell’edizione odierna il noto quotidiano sportivo ha rilanciato con entusiasmo cinque possibili candidature.

Cinque potenziali profili che potrebbero o avrebbero già ricevuto i primi timidi contatti da parte della società di Via Arcivescovado. In Pole Position ecco Vincenzo Italiano, seguito poi da Palladino e Gilardino. Sullo sfondo, ma non per questo da sottovalutare, ecco invece Vanoli e Dionisi. Insomma, le alternative non mancano e il tempo a disposizione del Torino per scandagliare con cura ogni possibilità nemmeno. La palla passa ora tra i piedi Urbano Cairo, alla fine dei conti sarà il patron granata a godere dell’ultima parola. Addio di Juric, naturalmente, permettendo.