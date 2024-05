Bayern Monaco, partita da incubo di Kim contro il Real Madrid: Tuchel lo riprende in DIRETTA TV

Bayern Monaco, prestazione da dimenticare per Kim, protagonista negativo nei due gol del Real Madrid nella semifinale di Champions League

Kim, difensore del Bayern Monaco ed ex Napoli, è stato il protagonista fortemente negativo nel pareggio dei bavaresi contro il Real Madrid. Il difensore coreano ha inciso negativamente in occasione del primo gol di Vinicius e poi, in occasione del rigore del pareggio madridista, abbattendo Rodrygo in area. A fine partita Thomas Tuchel su Prime Video ha analizzato molto duramente la prestazione del suo difensore. Di seguito le sue parole.

ERRORE SUL CONTROMOVIMENTO – «Kim non deve unirsi al contromovimento in modo così aggressivo. Può farlo quando la palla viene giocata. Ma semplicemente non può assecondare un contromovimento così liberamente come difensore centrale. È stato semplicemente troppo avido. Non c’è pressione sulla palla, quindi non sai cosa accadrà. È troppo facile. Nessuno può aiutarlo neanche lì. Penso che voglia avere un triangolo difensivo, ma non è possibile. Il triangolo difensivo funziona quando la traiettoria di corsa dall’esterno passa dalle retrovie. Ma unirsi al contromovimento in modo così aggressivo prima che la palla sia stata giocata è troppo avido».

RIGORE – «Ha sempre avuto la corsia interna in quella situazione. Senza necessità, improvvisamente, cede la corsia interna a Rodrygo. Sta sempre meglio dell’avversaria e al momento del passaggio è nella posizione sbagliata».