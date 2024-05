Fiorentina Nico Gonzalez: «So che la squadra ha bisogno di me»

Le parole di Nico Gonzalez, fantasista della Fiorentina, in conferenza stampa in vista della sfida di Conference League contro il Club Brugge

Nico Gonzalez ha parlato in conferenza stampa in vista della semifinale di Conference League della Fiorentina contro il Club Brugge. Di seguito le sue parole.

COSA PROMETTE PER LA SEMIFINALE – «Non posso promettere nulla. Domani sarà una partita importante, speriamo di fare una grande gara e di dimostrare di essere capaci di fare un risultato positivo».

ESULTANZA DELLE ULTIME SETTIMANE – «Sono per una persona a cui ho promesso di fare le esultanze di “non vedo, non sento e non parlo”. Mi piace esultare in questo modo e speriamo che domani possa fare quella del “tapparsi la bocca”».

C’É UNA PARTITA CHE VORREBBE RIGIOCARE – «No, il calcio è così. Si sbaglia, o di fanno magari tre gol. Viviamo di questo, mi piace vivere la pressione e le critiche. Quando gioco con la pressione addosso posso fare meglio. So che la squadra ha bisogno di me, sono un giocatore importante e me lo fanno sentire. Non penso al passato ma solo al presente».