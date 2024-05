Real Madrid, Bellingham non incide e i giornali spagnoli lo bocciano: «Gioca in punta di piedi, deve MIGLIORARE»

Jude Bellingham non incide nella sfida del Real Madrid all’Allianz Arena contro il Bayern Monaco: le critiche della stampa spagnola

Nel pareggio tra Bayern Monaco e Real Madrid, prima semifinale di Champions League di questa edizione, è mancato Jude Bellingham. Il fuori classe inglese delle Merengues, in una giornata opaca, non è riuscito a lasciare la sua firma nella sfida contro i bavaresi e i giornali spagnoli non sono stati teneri nei suoi confronti al termine della sfida.

MARCA – «»La cosa migliore dalla sua partita è stata l’azione che ha portato al giallo di Mazraoui. Esce a quindici minuti dalla fine senza aver lasciato il segno, cedendo il posto a Modric.

RELEVO – «Una prova in punta di piedi: è in un momento difficile»

AS – «Il suo primo tempo è stato mediocre, ha faticato a fare da collegamento tra il centrocampo e i due attaccanti brasiliani. Nella ripresa cresce, trova più spazio in campo ma il Bayern ribalta il punteggio. Deve migliorare»