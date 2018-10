Il Chievo sta riflettendo sulla possibilità di esonerare il tecnico Lorenzo D’Anna che ha commentato la sconfitta contro il Milan in conferenza stampa

Il Chievo non esce dalla crisi che lo sta coinvolgendo dall’inizio del campionato ormai e subisce un’altra sconfitta in casa del Milan per 3-1. I Clivensi, occupano attualmente l’ultimo gradino della classifica di campionato con -1 punto, vista la penalizzazione subita per il caso plusvalenze e i risultati ottenuti. Sino ad ora, dopo otto giornate, difatti, la squadra veneta ha rimediato solo due pareggi e sei sconfitte non riuscendo ad abbandonare l’ultimo posto. Il tecnico dei veneti, Lorenzo D’Anna, a rischio esonero, ha commentato la sconfitta, in conferenza stampa al termine della gara: «Non sono deluso da nessuno, da ex giocatore della squadra mi sono messo a livello dei miei ex compagni e sono consapevole che tutti possono dare di più, non stanno dando il 100%. Sono stato qui 24 anni, non mi fa felice vivere un momento simile. Sono il responsabile della squadra, mi assumo tutte le colpe».

Infine D’Anna ha ammesso: «Giochiamo buone gare, ma al primo errore difensivo subiamo gol, fattore che mina la nostra fiducia. Dover sempre rimontare lo svantaggio non è facile, ci siamo riusciti a Roma, ma non può sempre verificarsi».