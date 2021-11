Chistyakov: «La Juve con Dybala è una squadra, senza è un’altra»

Dmitry Chistyakov, difensore dello Zenit, ha rilasciato queste dichiarazioni dopo la sconfitta contro la Juve

Dmitry Chistyakov, difensore dello Zenit, ha parlato dopo la sconfitta contro la Juve. Queste le sue dichiarazioni.

SCONFITTA – «Questa è la Juventus. La Juve con Dybala è una squadra e senza Dybala è un’altra squadra. Ha aggiunto creatività per loro in attacco. Abbiamo lasciato tutte le nostre forze in campo, ma non è bastato».