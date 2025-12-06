 Chivu a Dazn: «Oggi abbiamo dimostrato la nostra forza»
Chivu a Dazn dopo Inter Como: «Oggi abbiamo dimostrato tutta la nostra forza. Diouf e Luis Henrique? C’è bisogno di tutti, così si costruiscono le cose»

Dopo il largo successo per 4-0 contro il Como, Cristian Chivu, allenatore dell’Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN, commentando la prestazione della sua squadra e l’approccio alla partita.

DIMOSTRAZIONE DI FORZA – «Oggi abbiamo dimostrato tutta la nostra forza, il Como è una squadra fortissima, ha giocatori giovani e con qualità, hanno un allenatore che propone un bel gioco. Oggi abbiamo dimostrato il nostro valore e la nostra voglia di prendere tutti i punti che abbiamo davanti, per noi questa è una vittoria importantissima».

L’IMPORTANZA DI DIOUF E LUIS HENRIQUE – «C’è bisogno di tutti, così si costruiscono le cose e ci prepariamo alle difficoltà di una stagione. C’è bisogno di pazienza, l’impatto è grande, alto, bisogna che si adattino».

GESTIONE DELLA PARTITA – «Loro se ti prendono a uomo devi essere veloce, ci voleva un po’ di serenità per trovare le giocate giuste, cosa che poi nel secondo tempo siamo riusciti a fare. Nel primo tempo abbiamo speso un sacco, i primi 20 minuti a livello di corsa sono stati importanti».

L’ESULTANZA ALLA CHIVU – «Io sono felice per i miei ragazzi e per quello che fanno tutti i giorni. Ecco sono il solito cretino. Mi godo un gruppo fantastico, quello che è questa squadra e questa società, sono molti anni che faccio parte di questa squadra. Cerco di dare del mio meglio con passione ed entusiasmo e cerco di trasmettere questo ai miei ragazzi che sanno molto bene cosa vuol dire fare parte di una società come questa».

