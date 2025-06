Chivu Inter, l’annuncio di Di Marzio: «Ora è lui il favorito, inizia la trattativa con il Parma. Ecco cosa servirà»

Chivu Inter, l’annuncio di Gianluca Di Marzio sullo scatto dell’ex difensore come favorito per la panchina dei nerazzurri. I dettagli

Prosegue a ritmo spedito la ricerca del nuovo allenatore dell’Inter che dopo l’addio di Simone Inzaghi lavora per il ruolo di nuovo allenatore anche in vista del Mondiale per club che i nerazzurri inizieranno tra pochi giorni.

Gianluca Di Marzio ha fornito un importante aggiornamento a Sky Sport sul nuovo allenatore dell’Inter dopo le difficoltà legate a Cesc Fabregas. Il nuovo favorito è infatti Cristian Chivu del Parma.

CHIVU INTER – «L’Inter ha avvisato il Parma di voler puntare su Chivu in panchina per la prossima stagione. È questo la novità che si apprende nel pomeriggio di giovedì 5 giugno, dopo il “no” incassato dai nerazzurri dal Como per Cesc Fabregas. Marotta e la dirigenza punteranno dunque ora forte sull’allenatore del Parma, che in passato – da giocatore – ha vinto il triplete nell’Inter di Mourinho».

LE MOSSE PER LIBERARLO – «Dopo metà stagione al Parma in Serie A, con cui ha centrato l’obiettivo salvezza, l’Inter ha deciso di puntare sull’allenatore rumeno per la propria panchina. Nerazzurri che stanno provando a finalizzare la trattativa, con l’ex giocatore che è scattato davanti a tutti nella corsa per diventare allenatore dell’Inter».