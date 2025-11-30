Chivu dopo Pisa Inter: «Reazione, maturità e un gruppo che merita tutto. Lautaro? Mai stato in discussione. L’allenatore deve gestire un sacco di cose che si dicono»

Chivu a Dazn al termine di Pisa Inter. Il tecnico nerazzurro analizza la vittoria, difende il suo capitano e racconta l’abbraccio che ha fatto il giro delle telecamere

Dopo la vittoria dell’Inter sul campo del Pisa per 2-0, Cristian Chivu ha parlato ai microfoni di Dazn, soffermandosi sulla prestazione, sulla risposta della squadra dopo le difficoltà recenti e sul ruolo centrale di Lautaro Martinez all’interno del progetto nerazzurro.

COSA MI LASCIA MAGGIORMENTE SODDISFATTO? – «La voglia di reagire, la consapevolezza del fatto che oggi non era semplice. Il Pisa veniva da una striscia positiva di 6 partite senza perdere, in casa non subisce gol da settembre. Sapevamo i rischi a cui andavamo contro. Abbiamo fatto una partita di organizzazione, pazienza e maturità anche se in alcuni momenti potevamo fare meglio. Ci prendiamo ciò che di buono abbiamo fatto e cosa questo gruppo merita. Ha voglia di fare una stagione importante».

SE HO CAMBIATO UN PO’ LA POSIZIONE IN CAMPO DI LAUTARO? E SUI CAMBI NEL SECONDO TEMPO – «Sappiamo l’importanza dei nostri giocatori e soprattutto del nostro capitano. Sono le voci a metterlo in discussione ma non noi, perché sappiamo quanto è importante per noi. Quanto lavora e quanto ci tiene. Per i cambi è sempre la stessa cosa: ti devono dare una mano ma un allenatore non è più o meno bravo quando fa determinati cambi e viene giudicato in base alla vittoria. Si fanno i cambi per dare una mano alla squadra e dare nuove energie. Abbiamo 22 giocatori importanti».

L’ALLENATORE HA SEMPRE RAGIONE? – «No, l’allenatore a volte deve gestire un sacco di cose che si dicono in giro. A volte perde anche la lucidità. Per noi, per l’Inter, quando si mette in dubbio un giocatore come Lautaro a volte si esagera, si cerca un po’ la notizia. Sappiamo cosa sta facendo e quanto ci tiene, quanto è importante per questo gruppo come tutti coloro che mettono il cuore per questa squadra»

LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SU INTERNEWS24