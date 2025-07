Christian Eriksen al Wrexham? Le parole dell’agente tengono la porta aperta al trasferimento

Christian Eriksen sarà il grande rinforzo del Wrexham di Ryan Reynolds e Rob McElhenney? L’agente del danese non chiude al trasferimento

Christian Eriksen è sempre più vicino a un addio definitivo al calcio inglese di vertice. Il centrocampista danese, 33 anni, è infatti svincolato dallo scorso 1° luglio, dopo il mancato accordo per il rinnovo con il Manchester United. Una situazione che lo rende libero di valutare qualsiasi proposta, e tra le più sorprendenti emerse nelle ultime settimane c’è quella del Wrexham, club gallese fresco di promozione in Championship, di proprietà della star di Hollywood Ryan Reynolds.

Secondo quanto riportato da The Athletic, la società guidata dal celebre attore vorrebbe inserire l’ex Inter nel proprio ambizioso progetto sportivo, che punta a consolidarsi nella seconda serie inglese dopo una doppia scalata dalla National League. L’operazione, però, appare tutt’altro che scontata. In un’intervista a Mail Sport, il procuratore del danese ha confermato che il progetto “è impressionante”, ma ha anche chiarito: «Christian vuole ancora giocare in un campionato di prima divisione». Una frase che, se da un lato chiude momentaneamente la porta al Wrexham, dall’altro non esclude sviluppi futuri: «Ci sono alcuni contatti in corso, ma deve essere conveniente per entrambe le parti», ha aggiunto.

Intanto, in casa United, potrebbe profilarsi anche un’altra uscita importante. Si tratta di Antony, l’ala brasiliana classe 2000, reduce da una stagione in chiaroscuro e da un prestito positivo in Spagna con il Betis Siviglia. Secondo indiscrezioni, su di lui avrebbe messo gli occhi l’Al-Nassr, club saudita tra i più attivi sul mercato, che avrebbe già formulato un’offerta ufficiale ai Red Devils.

Il contratto di Antony scade nel 2027, ma il Manchester United sarebbe disposto ad ascoltare proposte concrete, purché non inferiori ai 60 milioni di euro. Diversi club europei e internazionali stanno monitorando la situazione, in attesa di sviluppi.