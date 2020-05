Cinque cambi a partita, il ds del Werder Brema non ci sta: «Snaturano il gioco»

Il direttore sportivo del Werder Brema, Frank Baumann, ha detto la sua sulla possibilità di effettuare cinque cambi a partita

CINQUE CAMBI – «Si, in effetti potrebbe essere molto utile ma non vorrei snaturasse troppo il gioco. Pensate a una squadra che, nel finale di partita, inserisce quattro o cinque attaccanti magari per rimontare un risultato che la svantaggia. Sarebbe davvero strano per me».