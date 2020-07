Cinque cambi nel 2020/2021: la Serie A verso il sì, Uefa dubbiosa

Ieri l’IFAB ha dato il via libera alle cinque sostituzioni anche per la stagione 2020/2021: la Serie A verso il sì

Ieri l’IFAB ha dato il via libera alle cinque sostituzioni anche per la stagione 2020/2021. La palla passerà quindi alla UEFA e alle singole Federazioni che dovranno decidere se continuare con i 5 cambi o tornare ai canonici 3.

Secondo La Gazzetta dello Sport la Serie A è favorevole. Almeno questa è la proposta che il presidente Gravina farà al Consiglio federale a inizio agosto. Più difficile interpretare l’Uefa che era molto decisa a non accogliere la novità neanche per la stagione in corso, salvo cambiare idea negli ultimi giorni su spinta dei grandi club.