Cirio a RBN: «Sono juventino nel sangue e innamorato di calcio»

Il Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio ha parlato della Juventus e della ripresa del calcio a Radio Bianconera

Alberto Cirio, Presidente della Regione Piemonte, è intervenuto nel corso di Cose di calcio, programma radiofonico in onda su Radio Bianconera. Ecco le sue dichiarazioni.

FEDE BIANCONERA – «Sono juventino nel sangue e innamorato del calcio. Dico solo che il mio Governo spererei che dedicasse la stessa attenzione che ha dedicato al calcio anche alla scuola. E’ paradossale che sappiamo come ripartirà il campionato di calcio e non come andranno a scuola i nostri figli a settembre».

RIPRESA – «Bene che si riparta. Io sono stato quello che ha bloccato Juve-Milan insieme al Prefetto di Torino perché non c’erano più le condizioni. Immaginate se avessimo disputato quella partita con 40 mila spettatori nel pieno della pandemia. Sarebbe stata una situazione drammatica. E’ stata una prudenza giusta. Lo stadio vuoto non mi piace ma sono felice che si torni almeno a giocare».