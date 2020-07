Pep Guardiola in attesa di una decisione che potrebbe avere grosse ripercussioni future per il club inglese

Pep Guardiola ha parlato in conferenza stampa del verdetto che domani il TAS emanerà per la squalifica o meno del Manchester City dalle Coppe Europee.

«L’Uefa deve prendere una decisione molto importante per noi. Noi abbiamo fatto il nostro dovere sul campo per qualificarci alla prossima Champions League, nessuno può negarlo .Ancora complimenti al Liverpool ma anche noi siamo stati fantastici. Adesso non ci resta che attendere la decisione della UEFA. Se sono ottimista? Molto».