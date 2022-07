Clamoroso Monza, Galliani telefona anche a Suarez: le ultime. L’ad dei brianzoli scatenato

Ormai non è un mistero che il Monza stia cercando un colpo ad effetto per il proprio attacco. Dopo aver contattato Icardi, Dybala e Cavani i brianzoli ci starebbero provando anche per Suarez.

Secondo Alfredo Pedullà sarebbe stato lo stesso Galliani a telefonare al Pistolero per formulare un’offerta molto importante.