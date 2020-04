Clara Albuquerque: «Emerson Palmieri o Alex Telles sarebbero utilissimi a Sarri»

Clara Albuquerque, giornalista brasiliana di Esporte Interativo, ha parlato in esclusiva su Juventus News 24

La giornalista brasiliana Clara Albuquerque ha parlato in esclusiva ai microfoni di Juventusnews24.com dei possibili rinforzi per la Juve di Sarri. Le sue parole.

LEGGI L’INTERVISTA INTEGRALE SU JUVENTUS NEWS 24

RINFORZO SULLE FASCE – «Marcelo è un terzino fantastico ma non resterà a questi livelli per molto tempo ancora, anche adesso al Real non è più titolare. Non credo sia l’ideale per la Juve. Willian potrebbe essere un profilo valido per rinforzare l’attacco, ma quello che tornerebbe sicuramente più utile è Emerson Palmieri. È un giocatore che ha ancora margini di crescita».

ALEX TELLES – Alex Telles del Porto, anche lui terzino sinistro. Ha una qualità superiore, ma è un po’ sparito dai radar perché gioca in Portogallo. Nella Juve farebbe tranquillamente la sua figura»·