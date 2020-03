Collovati: «Assegnazione Scudetto? Non sono favorevole ai playoff»

Fulvio Collovati ha parlato delle ipotesi sull’assegnazione dello Scudetto: ecco le parole dell’ex difensore del Milan

Fulvio Collovati è intervenuto in esclusiva ai microfoni di Milannews24.com. Ecco le sue parole relative alla situazione del campionato.

COLLOVATI – «La decisione di spostare l’Europeo nel 2021 è stata necessaria ma è impensabile poter riprendere prima di metà maggio anche perché ricominciare con il campionato significherebbe per gli addetti ai lavori iniziare gli allenamenti già tra poche settimane».

PLAYOFF E PLAYOUT – «Non sono favorevole e credo non lo siano neanche molte società. Credo che sia più probabile la non assegnazione del campionato piuttosto che procedere con i playoff. La lotta Scudetto è ancora serrata ma per quanto riguarda le retrocessioni non vedo perché chi è stata quintultima per tutto il campionato si debba sentire coinvolto in una lotta alla retrocessione come l’ultima o penultima».