Collovati a CagliariNews24: «Credo che lo scudetto sia già dell’Inter. Il motivo dei tanti derby persi? C’è una questione tattica, ecco quale»

L’ex difensore di Milan, Inter e Roma, tra le altre, Fulvio Collovati, ha tracciato una panoramica sul campionato di Serie A dopo il derby

Intervistato in esclusiva da CagliariNews24, l’ex difensore di Inter e Milan, Fulvio Collovati, ha detto la sua su diversi temi che riguardando il campionato di Serie A a partire da come cambia la lotta al vertice dopo il derby vinto dai rossoneri.

OBIETTIVO SALVEZZA PER IL CAGLIARI – «Ora non saprei dire quanti punti mancano per raggiungere la salvezza, ma sono convinto che il Cagliari si salverà. Vedo che ci sono squadre come la Cremonese di Nicola che p in difficoltà-Il Cagliari invece ha trenta punti, è in buona posizione, ma non può pensare di essere già salvo. Basta perdere tre partite per ritrovarsi nel calderone. Quella che di Pisacane è una squadra solida con un allenatore che non molla».

PALESTRA E CAPRILE PRONTI PER LA CONVOCAZIONE IN NAZIONALE? – «Caprile lo conosco meno, mentre Palestra lo seguivo già quando giocava all’Atalanta. Penso che sia già pronto per indossare la maglia dell’Italia. Lui quest’anno sta facendo un gran campionato, per cui non capisco perché non debba giocare in Nazionale. È uno destinato a giocare in una big, quindi dobbiamo sfruttare le sue qualità. Penso che molto dipenderà dal modulo che vorrà usare Gattuso dato che lui è abituato a giocare nel 3-5-2. A quattro serve fare più fase difensiva, detto questo penso che abbia comunque la possibilità di giocare».

LOTTA SCUDETTO RIAPERTA DOPO IL DERBY? – «L’Inter a San Siro ha perso, è vero, ma è una squadra capace di reagire. Io credo che lo scudetto sia già dei nerazzurri e che non dipendeva di certo dal derby. Il Milan è una squadra che è capace di perdere con il Parma, fare la grande impresa e poi perdere ancora con le piccole. Non penso il campionato si sia riaperto! L’Inter ha qualcosa in più, sebbene con Bodo Glimt e Milan abbia giocato male».

SE MI SONO DATO UNA SPIEGAZIONE DEL MOTIVO PER CUI L’INTER NON VINCE UN DERBY CONTRO IL MILAN DA QUELLO DELLA SECONDA STELLA? – «Secondo me è una questione tattica, non di uomini. Quando giocare contro le piccole c’è una netta differenza tecnica, e l’Inter quindi riesce ad imporre il suo gioco. Invece contro le grandi la differenza è minima e quando prende gol poi fatica a produrre una reazione. Se giochi contro squadre come Juventus, Milan e Roma, le quali sanno difendersi bene, trovi delle oggettive difficoltà. Quello dei derby persi è un problema anche tecnico».

