Collovati: «Dalla Juve mi aspetto una rivoluzione, punterei su questi calciatori»

Le parole di Fulvio Collovati, ex giocatore, sulle mosse della Juventus in vista della prossima stagione. Tutti i dettagli in merito

Fulvio Collovati ha parlato in esclusiva a JuventusNews24 del futuro della Juve in vista del calciomercato.

In quale reparto pensa che la Juventus debba rinforzarsi nel prossimo mercato estivo?

«Secondo me in tutti e tre i reparti, l’attacco considerando che Vlahovic non rimarrà, considerando che il punto interrogativo è Kolo Muani, per cui dovrà comprare un centravanti almeno da venti gol. A centrocampo – che è stato il punto di forza della Juve, sin dai miei tempi, e non faccio i nomi perché non è il caso di farli – la Juve aveva il centrocampo con Pirlo, Vidal e Marchisio o Pirlo, Pogba, Marchisio. Francamente devi prendere un centrocampista di spessore mondiale, e prima il nome l’ho fatto che è Tonali, non sarà Tonali? Devi prendere un altro centrocampista, per esempio Conte al Napoli ha preso McTominay.

Devi prendere un centrocampista di spessore mondiale e poi sì, ci sarà il rientro di Bremer e tutto ma ho l’impressione che manchi ancora qualcosa in fase difensiva. Un centrale, poi dipenderà se rimarrà Cambiaso oppure no, questo non so dirlo. Se andrà via devi prendere un terzino sinistro di spessore, non è che puoi mettere McKennie a giocar a sinistra come sta facendo adesso o Weah che è un destro; ti devi presentare con un mancino naturale ecco».

Vede un futuro ancora in bianconero per Vlahovic?

«Io devo essere sincero, non mi ha mai entusiasmato. Gli allenatori son cambiati, ne son cambiati tre. C’era Allegri si dava la colpa ad Allegri, Motta si dava la colpa a Motta, Tudor si dà la colpa a Tudor; non puoi sempre dar la colpa all’allenatore».

