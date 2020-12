Collovati: «Noi del Mondiale dell’82 abbiamo una chat, siamo tutti distrutti per Paolo Rossi»

Fulvio Collovati, ex compagno di Nazionale di Paolo Rossi, ha ricordato il campione del mondo 1982 a Sky Sport

«Noi del Mondiale 1982 abbiamo una chat dove interagiamo e Federica, la moglie, ci ha mandato un messaggio questa notte, straziante. Dopo aver appreso la notizia avrei voluto essere lì al capezzale per abbracciarlo per l’ultima volta. È stato straziante, ve lo posso garantire, perchè eravamo molto legati. Il Mondiale del 1982 è un po’ lo specchio della sua vita calcistica: ci risollevò, aveva una forza d’animo enorme questo ragazzo. Veniva criticato da mezzo mondo e lui ci confortava, sorrideva sempre. Vorrei che fosse d’esempio per i più giovani, ha sofferto tanto e a 31 anni ha smesso di giocare»»